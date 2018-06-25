Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что принял решение перенести свой визит в США, который должен был состояться 1 июля. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com

При это он уточнил, что об этом решении проинформировал представителя посольства США в Кишиневе Джулию Стаффт.

"Проинформировал представителей США о переносе моего визита в Соединенные Штаты", - указал он.

Напомним, Додон заявил, что его невозможно шантажировать ни на Западе, ни на Востоке.

Ранее "Страна" писала о том, что Додон заявил о планах вернуть в Молдове президентскую форму правления.

Также мы сообщали, что Додон пригрозил войной в случае объединения Молдовы и Румынии.