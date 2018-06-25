Главной помехой посещению омбудсменами Украины и РФ Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой украинцев и россиян, заключенных в обеих странах, является несогласованность действий.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос СМИ о том, что мешает разблокировать посещения уполномоченным Верховной Рады Украины и омбудсменом РФ украинцев и россиян, заключенных в обеих странах, пишет УНИАН.

"Пока мешает несогласованность действий. Там продолжают два омбудсмена согласовывать. Вы знаете, что там было одно посещение на территории России в Омске, и туда не смогла прибыть украинская коллега, и поэтому был украинский консул", - сказал Песков.

"Теперь должно произойти ответное действие уже в Украине. Мы знаем заверения президента Порошенко о том, что Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс и главное - затягивает его по времени", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" сообщала, что омбудсмен Денисова заявила, что переговоры с Россией по визитам к политзаключенным зашли в тупик.

Также Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Москальковой.