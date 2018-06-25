В этом году вступительная кампания в вузы в Украине начнется 2 июля, а тестирование системы регистрации абитуриентов стартует уже сегодня.

Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич во время пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Второго июля начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов", - заявила министр.

Также она сообщила, что сегодня, в понедельник, 25 июня, и завтра, во вторник, 26 июня, министерство проводит тестирование системы регистрации абитуриентов.

"Именно сегодня мы тестируем эту систему, мы ее открываем для всех, хотим увидеть, как она будет работать при нагрузках... Это будет происходить с 15:00 до 16:00", - сообщила она.

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