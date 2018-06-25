Большинство людей из списка журналистов и общественных деятелей, которые могли стать жертвами по "списку 47", сейчас под круглосуточной охраной.

Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, информация о "списке 47" появилась после инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, которую назвали частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения.

Как сообщил генпрокурор Юрий Лученко, в перечень вошли 47 потенциальных жертв, с которыми должны были расправиться террористы.

Ранее "Страна" писала о том, что названы имена девушек-журналисток, которые вошли в "расстрельный список Кремля".

Также мы сообщали, что заместитель главреда "Страны" рассказала как и почему был опубликован "список-47".