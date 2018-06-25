Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была избрана гражданка Швейцарии Лилиана Мори-Паскье. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.

Преемник Лилианы Мишель Николетти ушел в отставку, потому что он не был переизбран в Италии. Таким образом, Паскье становится 32-м президентом ПАСЕ и вторым швейцарским представителем с 1949 года.

Она является четвертой женщиной, занимающей этот пост и была единственным кандидатом.

В своей вступительной речи Мори-Паскье напомнила, что ценности Совета Европы нуждаются в распространении по всему миру.

"Рост экстремизма, насилия и репрессий в условиях очень напряженной миграции и безопасности требует от нас неустанного подтверждения громко и ясно того, что нас объединяет. Обеспокоенность развитием событий, действительно крупных нападений в ряде европейских стран против свободы выражения мнений, свободы средств массовой информации, свободы собраний, равноправия и защиты меньшинств, делают это абсолютной необходимостью", - заявила Паскье.

Она также предупредила о "нападениях на суверенитет", начиная от "простого недоверия к приостановлению применения Европейской конвенции о правах человека, не забывая о попытках ограничить его масштабы".

Новый глава ПАСЕ выразила уверенность в том, что под ее председательством Ассамблея "продолжит восстанавливать свою честь" и двигаться к полной прозрачности.

Она также отметила, что все правительства и парламенты стран-участниц должны к концу года доложить о принятых ими мерах относительно выявленных в их странах фактов коррупции.





Лилиана Мори-Паскье Фото: maurypasquier.ch

Напомним, сегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ, во время которой пройдут дебаты относительно украинских политзаключенных, которых удерживают в России.

Как сообщала "Страна", ПАСЕ ввела санкции против Аграмунта, который вышел из состава ПАСЕ, и еще троих членов Ассамблеи.