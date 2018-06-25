В посольстве США в Украине заявили, что шокированы погромом в лагере ромов во Львове и призывают наказать виновных в нападении.

Об этом в понедельник, 25 июня, говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Шокированы нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности. В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму и насилию", - сообщает посольство.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Напомним, один человек погиб и четверо получили ранения вследствие нападения неизвестных на лагерь ромов на окраине Львова поздно вечером 23 июня. Согласно сообщению, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках.

Ранее "Страна" сообщала, что восьмерым участникам кровавого нападения на лагерь ромов во Львове объявили "пидозры".

Также кровавый погром ромов во Львове. Полиция задержала 10 школьников.