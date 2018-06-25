И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала полезную и доступную диету, которая поможет украинцам сбросить килограммы и укрепить здоровье. По мнению руководительницы МОЗ, средиземноморская диета является наиболее полезной. Об этом сообщает "Сегодня".

Эта диета предполагает потребление фруктов, овощей, продуктов из цельного зерна, макаронных изделий, бобовых, орехов и семян, а также растительные масла, рыбу (сельдь, скумбрия), птицу, молочные продукты.

"А вот потребление красного мяса следует ограничить. Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того, снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, замедляет прогресс деменции", - утверждает руководительница МОЗ.

Ульяна Супрун также советует людям, которые заботятся о своем здоровье, отказаться от алкоголя.

"Люди, которые не употребляют алкоголь, имеют на 22% меньше шансов развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного. Такие результаты опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA)", - утверждает Ульяна Супрун.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп нашел способ есть бургеры, сидя на диете.

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