Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области. Такое заявление на пресс-конференции сделал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам организация с названием, похожим на ту, которая напала на табор, была зарегистрирована в России еще в 2014 году.

"Мы понимаем, что за этим (нападением - Прим. Ред.) может стоять Россия", - заявил Грицак.

Также глава СБУ заверил, что его ведомство изучает информацию о финансировании нападений на ромов в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что восьмерым участникам кровавого нападения на лагерь ромов во Львове объявили "пидозры".

Также мы сообщали, что появились фото налета на лагерь ромов во Львове, где погиб один человек.