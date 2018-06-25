Грицак увидел "руку Кремля" в кровавом нападении на лагерь ромов во Львове
Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области. Такое заявление на пресс-конференции сделал глава СБУ Василий Грицак.
По его словам организация с названием, похожим на ту, которая напала на табор, была зарегистрирована в России еще в 2014 году.
"Мы понимаем, что за этим (нападением - Прим. Ред.) может стоять Россия", - заявил Грицак.
Также глава СБУ заверил, что его ведомство изучает информацию о финансировании нападений на ромов в Украине.
Ранее "Страна" писала о том, что восьмерым участникам кровавого нападения на лагерь ромов во Львове объявили "пидозры".
Также мы сообщали, что появились фото налета на лагерь ромов во Львове, где погиб один человек.
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