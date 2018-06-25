Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили российский след в деле журналиста Аркадия Бабченко, и скоро расскажут о нем.

Об этом сказал на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передают "Украинские новости".

"Что касается так называемого "российского следа". Этот след уже есть, и мы о нем скоро расскажем", - сказал Василий Грицак.

В то же время он отказался рассказать о характере причастности России к этому преступлению, отметив, что сейчас идет "качественное документирование доказательств".

Ранее "Страна" сообщала, что "моя жизнь сломана". Бабченко рассказал, что прячется сейчас в бункере.

Также мы сообщали, что прокурор подтвердил информацию "Страны" о третьем подозреваемом по делу Бабченко.