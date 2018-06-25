"Скоро расскажем". СБУ говорит, нашла след России в "деле Бабченко"
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили российский след в деле журналиста Аркадия Бабченко, и скоро расскажут о нем.
Об этом сказал на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передают "Украинские новости".
"Что касается так называемого "российского следа". Этот след уже есть, и мы о нем скоро расскажем", - сказал Василий Грицак.
В то же время он отказался рассказать о характере причастности России к этому преступлению, отметив, что сейчас идет "качественное документирование доказательств".
Ранее "Страна" сообщала, что "моя жизнь сломана". Бабченко рассказал, что прячется сейчас в бункере.
Также мы сообщали, что прокурор подтвердил информацию "Страны" о третьем подозреваемом по делу Бабченко.
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