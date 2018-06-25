В Индии после поражения хорватами аргентинской сборной по футболу (0:3) молодой человек по имени Дину Алекс покончил с собой. Дело в том, что парень, который являлся фанатом сборной Аргентины и персонально - Лионеля Месси, не смог пережить поражения любимой команды. Об этом сообщает Times of India.

Отмечается, что Алекс оставил предсмертную записку и пропал без вести. В записке было написано: "В этом мире не осталось ничего, что я хотел бы увидеть. Я направляюсь к смерти. Никто не ответствен за мою смерть".

Позже Алекс был найден мертвым в реке Миначил (штат Керала, Индия).

"Я видел, как он смотрел матч вечером. Он рассказывал друзьям, что ему будет стыдно выходить на улицу и общаться с другими людьми, если Аргентина проиграет", – рассказал отец умершего поклонника.

Напомним, сборная Аргентины не сумела одержать победу ни в одной из двух игр в своей группе, однако еще имеет шансы выйти в плей-офф Мундиаля.

Ранее "Страна" писала о том, что Месси после разгрома сборной Аргентины отказался говорить с прессой.

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