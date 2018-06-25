В ночь на 25 июня в Краматорске неизвестные разобрали светофор и украли его основные части. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска в Facebook.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Парковая и Академическая.

"Неизвестные лица повредили стойку с пешеходным светофором и осуществили кражу компонентов светофора! Если кто-то был свидетелем события, просьба сообщить об этом по телефону 102!", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kramslovpolice

Фото: facebook.com/kramslovpolice

Как сообщала "Страна", ранее в Краматорске троллейбус зажал пенсионерке руку и протащил по дороге.

Напомним также, что ранее президент Петр Порошенко в Краматорске представил нового главу Донецкой области Александра Куця. Позже его уличили в нарушении закона.