В погроме лагеря ромов под Львовом, которое произошло 25 июня, приняли участие члены группировки "Трезвая и злая молодежь" в возрасте от 16 до 20 лет. Среди подростков было десять учеников трех львовских школ.

Об этом сообщает Zaxid.net.

По словам руководителя Нацполиции во Львовской области Валерия Середы, пять задержанных учатся в школе № 83, а четверо - в школе № 36 и один из школы № 34. Двое задержанных уже не учатся в школах, в частности один учится в лицее им. Героев Крут, а другой - в профтехучилище № 57.

Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения в возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тичка. Впоследствии прокуратура сообщила о задержании 11 участников нападения.

Как сообщала "Страна", незарегистрированная группировка использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

В результате нападения, произошедшего в ночь на воскресенье, 24 июня, на ул. Трускавецкой, погиб 24-летний ром, а еще трое получили ранения. Полиция открыла производство по факту убийства. Все оружие, которым наносились повреждения ромам, изъяли с места происшествия.