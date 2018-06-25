В Киеве полицейские задержали мужчину, который пытался вынести колбасу из супермаркета, не оплатив покупку.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что с начала года его уличили в краже из супермаркета в пятый раз.

"Правоохранители заметили, как один из посетителей продуктового магазина в Соломенском районе столицы спрятал колбасу под одежду, прошел между прилавками и направился на выход между кассами. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, задокументировали правонарушения и изъяли неоплаченный товар", - говорится в сообщении.

Впоследствии следователи установили, что 41-летний местный житель не первый раз попадается на краже из магазина. Ранее его задерживали с неоплаченным товаром и охранники магазинов, и участковые офицеры полиции, и оперативные работники. Материалы по этим нарушениям уже находятся в суде.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает арест сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве с помощью камер-видеонаблюдения оперативно задержали грабителя-мотоциклиста.

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