В понедельник, 25 июня, в Киеве проходит заседание Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), на котором глава организации Сергей Томиленко отчитался об итогах первого года работы организации под его руководством.

Одним из главных месседжей Томиленко стал тезис о необходимости объединения усилий в защиту прав журналистов.

Видео: Kyiv Press Club

"Мы никогда не делим журналистов на "правильных" и "неправильных", - отметил в своем выступлении Сергей Томиленко. - Объективно и беспристрастно, несмотря на специфику работы того или иного СМИ или конкретного журналиста, мы отстаиваем право коллег работать свободно и без страха и давления со стороны власти или других структур".

Доказательством такой позиции стали заявления солидарности НСЖУ и выступления в защиту различных медиа и отдельных коллег-журналистов, как: "112 Украина", "Радио Свобода", Newsonе, "ЗИК", "Интер", "1 + 1", "Страна", Станислава Асеева, Романа Сущенко, Николая Семены и других. Всего же за последний год НСЖУ выступила в защиту нарушенных прав журналистов в 190 случаях.

"Одна из приоритетных целей НСЖУ - добиться проведения парламентских слушаний по вопросам свободы слова. Впервые об этом союз заявил в 2017 году - в день годовщины убийства журналиста Павла Шеремета. К сожалению, на наше требование парламентарии не откликнулись", - сказал Сергей Томиленко.

Уже этой весной правление НСЖУ снова обнародовало требование провести парламентские слушания по вопросам физической безопасности журналистов. Ведь в период с 2015 по 2017 в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 641 производстве по "журналистским" статьям Уголовного кодекса.

Из них 38% дел было прекращено на стадии следствия, 58% находятся в стадии длительного и малоперспективного расследования (в основном, они "списываются по сроку давности"). В суд за 3 года попало 27 дел, что составляет лишь 4% общего количества.

"Учитывая такую ​​неутешительную статистику, НСЖУ стремится добиться проведения парламентских слушаний по вопросам свободы слова и безнаказанности за нападения на прессу. Ввести регулярные отчеты следствия по результатам расследования убийств журналистов, нападений, запугиваний и других фактов препятствования их деятельности. Мы будем лоббировать создание института информационного омбудсмена с широким кругом полномочий по защите прав журналистов", - заявил Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ призвал Гройсмана ввести мораторий на рост тарифов по доставке газет.

Также мы рассказывали, что "в НСЖУ назвали атакой на свободу слова законопроект о внесудебном блокировании сайтов.