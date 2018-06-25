Одни страны стараются активно бороться с вейпингом и хотят ограничивать потребление и продажу электронных сигарет, другие – наоборот, всячески стараются развивать индустрию. Но как бы там ни было, один факт остается неизбежным – любая подобного рода "реклама" только стимулирует интерес к вейпингу среди населения и все чаще наталкивает на мысль хотя бы попробовать электронную сигарету либо вовсе перейти на пар, если попытка отказаться от курения окажется удачной.

Купить электронку можно во всем мире, но могут быть нюансы. Так, в Индонезии с 01 июля 2018 года вводится налог на товары для вейпинга, что окажет влияние прежде всего на конечного покупателя. Сейчас в стране более 67% курильщиков и именно в Индонезии количество курильщиков в возрасте 15 лет – наиболее высокое в мире.

Новый налог будет применяться только к жидкостям для электронных сигарет, в которых содержаться "следы табачных растений" (по данным источника "Reuters"). Но это абсурдно - "следы растений", о которых упоминается в законе - это никотин, который содержится практически во всей жидкости, поэтому купить дешевую е-жидкость теперь будет сложно.

По оценкам индонезийской таможни, в странах Юго-Восточной Азии насчитывается около 300 производителей электронных жидкостей, а также более 4 000 магазинов.

Индонезия является четвертой по величине страной в мире, насчитывающей более 260 миллионов человек. Налоги на табачные изделия составляют большую часть доходов от акцизного налога в Индонезии. В этом году акцизный доход составляет 155,4 триллиона рупий (11,2 млрд. долларов США). Ожидается, что новый vape-налог добавит 100-200 миллиардов рупий (около 7,2 миллиона долларов США).

Индонезийские чиновники не комментируют такое большое повышение. Генеральный директор таможни и акциза в министерстве финансов, Херу Памбуди, заявил, что основной целью налога будет ограничение потребление вейпов.

Министр торговли Энггартиасто Лукита заявил, что населению лучше просто продолжать курить, а не переходить на не до конца исследованный "продукт". По данным Washington Post лоббирование табачных законов в Индонезии является одним из самых активных в мире, так же, как и в США. Оба государства не ратифицировала FCTC и не повысили налоги на сигареты. За сигареты же сегодня в Индонезии платят сегодня примерно 2 доллара за пачку. Для примера, стоимость пачки в Германии составит около 5 долларов, что однозначно стимулирует население продолжать курить.

Мог бы вейпинг стать альтернативой курению и помочь курильщикам бросить курить? Однозначно, да. Во многих странах, где была имплементирована антитабачная программа, которая влияла на увеличение спроса и интереса на вейпинг, количество курильщиков сократилось в несколько раз. Сегодня в мире уже более 20% бывших курильщиков перешли на пар и поддерживают здоровый образ жизни. Конечно, безопасна ли электронная сигарета или нет – вопрос, которая пока остается без ответа, но во всяком случае, это единственная альтернатива курению в 2018, которая точно не будет вредить здоровью, как обычная сигарета.