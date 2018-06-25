Во вторник, 26 июня, на западе Украины установится прохладная погода, на остальной территории значительно потеплеет. На юге и востоке страны ожидается до +36 градусов. На западе и крайнем юго-востоке прогнозируют неустойчивую погоду и атмосферные фронты.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики обещают, что 26 июня пройдет без осадков на большей части Украины. Лишь днем в западной части и Приазовье местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-19°, днем 23-28°, на юге и востоке страны до 32°; в западной части Украины ночью 6-11°, днем 18-23°.

В Киеве - без осадков, температуры ночью 12-14°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,2 градусов тепла в 1939 году, самая низкая ночью на отметке 7,2 градусов выше ноля в 1949.

Фото: meteo.gov.ua

В среду, 27 июня, ночью без осадков, днем в западных, Винницкой, местами в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях ночью 18-23°, днем 31-36°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 27-32°, в западных областях 20-25°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 27 июня - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

25 июня температура воды в Черном и Азовском морях была 20-25°; в Днепре возле Киева 22°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик обещает украинцам прохладную и даже холодную погоду без жары.

Напомним также, что синоптик показала карту, как будет влиять на погоду в Украине мощный циклон.