В США самой уродливой собакой в мире признан девятилетний английский бульдог по кличке Жа Жа.

Об этом сообщает Globalnews.

Традиционный конкурс прошел в Сан-Франциско в воскресенье вечером.

Владелица собаки Меган Брайнард получит $1500 за победу Жа Жа.

Как следует из биографии победителя, бульдог родился на так называемой "щенячьей ферме", где разводят собак исключительно ради прибыли и зачастую пренебрегают здоровьем животных. Ее выкупили зоозащитники, и затем ее взяла себе Брайнард. Она назвала новую домашнюю любимицу в честь голливудской актрисы и знаменитости Жа Жа Габор.

Конкурс проводится уже около 30 лет. В этом году по красной ковровой дорожке прошли лысые собаки, псы с вываливающимися языками и морщинистой свисающей кожей. Все их недостатки строго оценивает специальное жюри.

Видео: twitter.com/globalnews

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