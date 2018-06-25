Константинопольский патриархат расценивает бывшего митрополита УПЦ Филарета, который сейчас возглавляет Киевский патриархат, как человека, совершившего церковный раскол.

Об этом после визита в Стамбул и беседы с патриархом Варфоломеем сообщил на YouTube-канале Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Владыка отметил, что нужно терпеливо и взвешенно создавать возможности для исцеления украинского раскола.

"Это следует делать так тактично, чтобы мы, решая вопрос раскола, не создали новые разделения. Или даже загнали какую-то часть верующих в катакомбы. Мы также сказали Константинопольскому патриарху, что если в Украине будет существовать параллельная каноническая структура, то не только в ближайшем будущем, а и вообще нужно будет забыть о Единой поместной православной церкви в Украине", - говорит Антоний.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что основным тезисом бесед делегации УПЦ с представителями Фанара стал термин "ответственность".

"Ответственность и Константинопольского патриарха, который возглавляет Церковь, от которой Киев получил крещение. Ответственности нас, которые служат в Украине. И это решение должно быть общим решением всех Поместных Православных Церквей", - говоритАнтоний.

Управделами УПЦ анонсировал участие представителей Константинопольской патриархии в праздничных торжествах, посвященных Почаевской иконе Божьей Матери и Дню крещения Руси, а также грядущую активизацию контактов с Константинополем.

"Мы будем в дальнейшем чаще встречаться с тем, чтобы подавать объективную информацию о жизни Украинской Православной Церкви", - подчеркнул митрополит Антоний.

Ранее "Страна" писала о том, что Филарет рассчитывает на автокефалию уже в июле.

Также мы сообщали, что митрополит УПЦ обратился к Авакову и Луценко после убийства охранника храма.