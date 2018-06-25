Сегодня, 25 июня, президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Трегубенко.

Это определено указом главы государства №184/2018 от 25 июня.

Напомним, в Государственном бюро расследований в феврале объявили конкурс на десятки руководящих должностей, в том числе в Госбюро расследований.

Ранее "Страна" писала, что 13 сентября 2017 года президент назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка. Ранее он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО

Напомним также про увольнение заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Павла Пашковского, который занимал должность с 20 марта 2014 года.

Как сообщала "Страна", в прошлом году Петр Порошенко уволил третьего зама главы внешней разведки за полтора месяца. Причины увольнения не указывались.