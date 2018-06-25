После ромского погрома во Львове Украина узнала еще об одной праворадикальной организации - "Трезвая и злая молодежь".

Именно ей приписывают нападение на ромов, которое закончилось убийством и ранениями.

Если о "Нацдружинах", С-14, "Свободе" и "Правом секторе" известно многое, то о десятках других националистических организаций - мы не знаем почти ничего.

Кроме одного: они, в отличие от перечисленных выше "профессиональных патриотов", не инкорпорированы во власть. Возможно, поэтому полиция так оперативно задержала нападавших на табор и, судя по всему, намерена довести дело до суда. А глава СБУ уже начинает "злой и трезвой" молодежи "шить" сотрудничество с российскими спецслужбами.

"Страна" разбиралась, что известно о "трезвой и злой молодежи" Львова.

"Гуманизм - яд для сознания"

Судя по следам, оставленным этими людьми в социальных сетях, они - открытые нацисты, исповедующие расовое превосходство и неоязычество.

В телеграм-канале "Твереза і зла молодь" постятся картинки с антиисламским, юдофобским и антихристианским подтекстом. Состоят в этом паблике около 70 человек.

В канале публикуются целые оды язычеству. В свете кровавого погрома, учиненного группировкой, некоторые фразы звучат особенно на контрасте:

"Язычник никому не даст себя унизить и сам не унизит другого. Язычник не предаст своих идеалов и не станет разрушать идеалы инакомыслящих. Язычник в первую очередь стремится создавать и приумножать то, что ему дорого, а не разрушать то, что не близко и неприемлемо. Творения для нас важнее разрушения.

Если мы что-то и разрушаем, так это свои слабости и страхи, свою лень и гордыню. Но никогда не станем навязывать свой образ миропонимания тем, кому не близко".

Впрочем, группа оправдывает свое название, ретранслируя лозунги из праворадикального арсенал. Например: "Гуманизм - яд для сознания".

Это уже прямая отсылка к нацистам, чьи цитаты не замедлили появиться на канале радикалов:

Апелляции к фюреру встречаются у "трезвых" довольно часто:

"Молодежь" также жалеет о поражении Германии во Второй мировой войне - судя по этой картинке.

Вообще многие картинки в канале идут на русском языке. Скорее всего администратор группы берет мемы из других неонацистских пабликов.

При этом и обложка самого telegram-канала - с гитлеровским солдатом в характерной каске - выполнена также на русском языке.

Русский язык среди львовских подростков может означать их - как реальную, так и мнимую - связь с харьковской неонацистской организацией Misanthropic Division, чьи активисты пополнили в своей время ряды "Азова".

По крайней мере, символика и стилистика "дивизии" присутствуют также в проявлениях "трезвых и злых".

Интересно, что в день погрома - 24 июня - появился телеграм-канал Misanthropic division, который начал собирать деньги на помощь задержанным подросткам.

Страницы "Вконтакте" и YouTube "Трезвой и злой молодежи" сейчас удалены. По данным СМИ, они появились в соцсетях примерно месяц назад. А телеграм-канал организации впервые вышел в эфир 20 апреля - в день рождения Гитлера.

По данным ZAXID.NET, как организатора нападения на лагерь цыган полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку.

На порталах по поиску работы удалось выявить резюме человека с таким именем, который подходит под описание задержанного.

В ВКонтакте был только один аккаунт Андрея, который уже удален.

Напомним, что десять задержанных по делу о нападении на табор - ученики львовских школ и лицеев. Все три школы, в которых учатся нападавшие, расположены во Франковском районе Львова.

Одиннадцатый подозреваемый - из профтехучилища, заявили в местной полиции. Вероятно речь идет об Андрее Тычке, у которого в резюме написано, что он учился в Львовском колледже легкой промышленности.

Судя по ремарке, которую он оставил в резюме, своего места учебы и специальности он стыдится:

"Учился на механика швейного оборудования (место учебы выбирал не самостоятельно)", - пишет он.

Дело выворачивают на "руку Москвы"

Факты наличия русского языка в пабликах неонацистов - а также недавнее появление этих групп в Сети - в СБУ могут истолковать, как "российский след".

Об этом, собственно, уже прямо заговорил глава Службы Василий Грицак.

По его словам организация с названием, похожим на ту, которая напала на табор, была зарегистрирована в России еще в 2014 году. "Мы понимаем, что за этим (нападением - ред.) может стоять Россия", - заявил Грицак.

Также глава СБУ заверил, что его ведомство изучает информацию о финансировании нападений на ромов в Украине.

О том, как власть будет отрабатвать эту тему, видно и по публикациям ресурсов, близких к силовикам.

"Атака на ромов – операция СВР РФ по раскачке ситуации в Украине", - утверждается в заголовке "Информационного сопротивления" - ресурса, работу которого координирует нардеп "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.