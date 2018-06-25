В подмосковных Бронницах 24 июня поздравляли с 31-летием лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. В честь его дня рождения на базе команды в подмосковных Бронницах состоялся торжественный концерт с угощениями.

Об этом сообщает ShanghaiEye.

Для Месси кондитеры постарались на славу, изготовив праздничный торт в виде шоколадной статуи игрока в натуральную величину. Вес кондитерского изделия составил 60 кг.

Скульпторы-кондитеры учли все особенности внешности футболиста - от эспаньолки Месси до его татуировок на теле.

Фото: twitter.com/ShanghaiEye

Фото: twitter.com/ShanghaiEye

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи также подготовил в подарок Месси копию женского портрета "Аргентинка", который был создан российским скульптором в аргентинский период.

Как сообщала "Страна", это уже второй торт в Бронницах, изготовленный в честь на день рождения Месси. Первое угощение в виде скульптуры оплатила администрация города, где располагается база сборной Аргентины на ЧМ-2018.

По всему городу развесили банеры на русском и английском с указанием, куда и когда приходить. Однако сам Месси не почтил своим присутствием торжества и остался на базе сборной. Это легко объяснить, завтра, 26 июня, у "альби селесте" решающая игра против Нигерии и последний шанс остаться на чемпионате мира.