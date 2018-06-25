В правительстве надеются, что в 2019 году экономика Украины продемонстрирует рост на 5-7%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Степан Кубив, передает УНН.

"Бюджет на 2019, который сейчас готовит МЭРТ, предусматривает стабильность, рост нашей экономики. Когда мы говорим о росте от 3-4,5%, то необходимость, которую мы хотим реализовать - 5-7%. Для этого мы сейчас вместе с депутатами Верховной Рады, бюджетным комитетом, с Минфином провели в пятницу технологическое заседание по определению приоритетов, определению макропоказателей, основных базовых цифр, которые сегодня после обеда будем обсуждать с другими членами правительства", - сообщил Кубив.

Как уточнил он, бюджет будет подан вовремя - до 15 сентября 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госстате заявили о росте ВВП Украины в 1 квартале на 3,1%.

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