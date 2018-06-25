В Украине 24 июня вступил в силу закон о трансплантации органов человека.

Накануне его опубликовали в парламентском издании "Голос Украины".

Закон № 2427-VIII "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" будет введен в действие с 1 января 2019 года.

Согласно закону, каждый человек при жизни может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. При желании можно сделать отметку об этом в паспорте/удостоверении водителя. Свое решение можно менять и действительным будет только последнее по дате.

Кроме того, есть возможность выбрать доверенного человека, который после смерти обнародует согласие или запрет потенциального донора на трансплантацию его органов.

Если в базах данных нет ни позиции человека по поводу посмертного донорства, ни информации о доверенном человеке - спросят у супруги умершего или одного из близких родственников (дети, родители, родные братья/сестры). Если таких нет - то у человека, который похоронит умершего. В случае смерти несовершеннолетнего, разрешение на трансплантацию будут спрашивать у родителей или других законных представителей.

Не будут использовать органы человека после его смерти, если он при жизни выступил против или не позволили родственники.

Закон запрещает изымать анатомические материалы у погибших ветеранов АТО и ООС; детей-сирот; признанных недееспособными, а также людей, личность которых не установлена. Не смогут использовать органы погибшего, если не у кого спросить разрешения, против суд, правоохранители или судмедэксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла закон о трансплантации органов. В чем его суть?

Также Минздрав с 2018 года запускает в Украине пилотную систему трупной трансплантации.