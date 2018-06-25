И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила украинцам об опасности прямых солнечных лучей и последствиях от перегрева организма. Об этом она написала на своей странице в Facebook, где также разместила советы о том, как оказать первую помощь пострадавшему.

"Помните, как летом родители при каждом удобном случае надевали на вас не всегда любимую панамку? Или же по 10 раз за прогулку напоминали о питье воды? Конечно, они правы, поскольку летом солнечные лучи очень активные и опасные, поэтому существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара.

Надлежащая первая помощь при подозрении на тепловой удар прежде всего включает охлаждение пострадавшего, и это нужно сделать как можно быстрее. Чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, не забывайте пить достаточно воды и отдыхать в прохладе.

Сохраните себе эти карты и запомните основные шаги оказания первой помощи, если вы или люди рядом получили тепловую травму. Признаки и симптомы тепловых травм могут возникать в любом порядке. Будьте осторожны!", - написала в соцсети Ульяна Супрун.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун объяснила, чем именно опасны электронные сигареты.

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