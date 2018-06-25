Приватбанк вместе с операторами связи предупреждает своих клиентов про активизацию банковских аферистов и мошенников, которые могут отправлять SMS-сообщения от имени банка клиенту. Причем, такие уведомления приходят с обычных мобильных номеров.

Об этом говорится в заявлении на сайте банка.

"ПриватБанк не отправляет свои клиентам сервисных или других сообщений с обычных мобильных номеров. Также ПриватБанк не рассылает клиентам сообщений о блокировках карт", - говорится в сообщении.

Пример сообщения от мошенников Фото: privatbank.ua

По данным Службы безопасности банка, за последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карт клиентов. В тексте таких сообщений мошенники предлагали связаться по неизвестным номерам с целью получения персональных данных клиентов.

По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера мошенников и передали информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошенническая рассылка велась злоумышленниками из Запорожья.

Служба безопасности ПриватБанка в очередной раз обращает внимание, что все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, банк ведет исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.

Как сообщала "Страна", банки начали массово блокировать счета украинцев. Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит.

Напомним также, что в банковские карты Visa встроят сканер отпечатков пальцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в компании Visa придумали пластиковые карты для детей.