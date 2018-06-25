Полиция объявила вознаграждение за информацию о вандалах, разрушивших в Доброполье памятник герою АТО
Правоохранители расследуют разрушение вандалами в Доброполье памятника герою АТО Александру Ермакову. Действия злоумышленников квалифицированы, как хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
В воскресенье, 24 июня, в Добропольское отделения полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбит памятник воину АТО.
Фото: police.dn.ua
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.
Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтожили мемориал.
Известно, что Александр Ермаков (позывной Генерал) в мае 2015 года на боевой позиции в блиндаже на дебальцевском направлении получил тяжелые ранения, прикрыв собой пятерых солдат. Позже герой скончался в больнице.
О разрушении памятника герою в Facebook написал журналист Артем Лютый. Он заявил, что за информацию, которая помощет найти вандалов, обещано вознаграждение в 10 тысяч гривен.
Фото: facebook.com
"Сепары сегодня разбили памятник герою АТО Александру Ермакову. За информацию, которая поможет поймать уродов, – вознаграждение 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении .
Ранее "Страна" писала о том, что вандалы похитили самого известного кота Одессы.
Также мы сообщали, что появилось фото картины Репина, которую вандал продырявил в Третьяковке.