Фонд госимущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для шести из 22 предприятий, одобренных правительством к приватизации в этом году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фонд ищет советников для продажи 100% "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), 70,7016% ЧАО "Индар", 100% ПАО "Президент-отель" (все три - Киев), госпредприятий "Угольная компания" Краснолиманская" (Донецкая область) и завода "Электротяжмаш "(Харьков), а также 99,5667% ОАО "Одесский припортовый завод "(Одесская область).

Заявки на участие в конкурсах по "Индар", "Президент-отеля", ОПЗ принимаются до 20 июля включительно, первые этапы конкурсов назначены на 26 июля, а вторые - на 30 июля.

Что касается ОГХК, "Краснолиманской" и "Электротяжмаша" претенденты на статус советника могут подать заявки до 23 июля. Конкурсы пройдут в два этапа 27 июля и 31 июля.

Во всех случаях фиксированный размер оплаты услуг советника установлен до 0,5% стоимости активов предприятия, приведенной доле государства в нем, а в случае продажи объекта размер переменной части составит до 2% от стоимости проданного объекта приватизации, отмечается в документах.

И.о.главы Фонда госимущества Виталий Трубаров отметил на своей станице в Facebook, что максимальный срок подготовки советником ОПЗ к продаже составляет 6 месяцев с даты вступления в силу договора о предоставлении услуг советника, всех остальных объектов – 4 месяца.

Фото: Віталій Трубаров/Facebook

В перечне задач для советника обозначены: проведение анализа экономических, технических и финансовых показателей деятельности предприятия; приведение основных показателей его бухгалтерской отчетности в соответствие с международными стандартами бухгалтерского учета; проведение аудита (финансового, экологического и других).

От советника также ожидают подготовки финансовой модели и определения инвестиционной привлекательности предприятия, возможных путей ее повышения, путей реструктуризации кредиторской задолженности, рекомендаций по установлению основных цен и тарифов на продукцию и услуги, маркетинговой политики; а также поиск потенциальных инвесторов и определение стартовой цены и подготовки информационного пакета по объекту приватизации.

В перечне задач также осуществление проверки объекта (Due Diligence) и проведение SWOT-анализа объекта, включая оценку конкурентных позиций объекта в Украине и на международных рынках.

В случае ОГХК и "Краснолиманской" в обязательства советников включена также оценка запасов полезных ископаемых, "Индара" – оценка параметров производства инсулина согласно международного стандарта GMP, "Президент-отеля" – анализ гостиничного рынка Киева и предварительный анализ возможности и целесообразности изменения коммерческой концепции объекта, а в случае ОПЗ – разработка комплексных мер антикризисного управления проблемными долгами объекта.

Как сообщала "Страна", в конце мая Кабмин опубликовал перечень предприятий "большой" приватизации на 2018 год, в который вошли 23 предприятия: пять облэнерго, "Центрэнерго", "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) и "Сумыхимпром" .

С этих объектов ранее был отобран советник только для "Центрэнерго". Им стала компания Ernst & Young, которая 19 июня уже представила отчет о работе.