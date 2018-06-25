В понедельник, 25 июня, на чемпионате мира по футболу -2018 сборная России сыграет с Уругваем.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке:

С усами.

Фото: twitter.com/DarinKEEN

45+2 Атакуют россияне. Дзюба принял мяч на линии штрафной Уругвая. Через несколько пасов сумели отобрать мяч американцы. И, во время повторной российской атаки, сенегальский судья свистит на перерыв.

Две минуты к первому тайму компенсировал судья из Сенегала

44 Контролируют мяч 11 уругвайских футболистов. Россия осторожно прессингует.

В 18:45 вечера +33 вечером в Самаре сейчас.

41 Уругвай катает мяч по своей половине поля.

38 Первая замена в матче. Защитник Марио Фернандес меняет полузащитника Дениса Черышева. На место удаленного игрока встанет натурализированный россиянин.

37 Очередной штрафной у ворот России. В этот раз мяч, после навеса, вылетел мяч за пределы поля.

Смольников заработал вторую желтую за подкат сзади. Вдесятером остаются подопечные Черчесова.

36 Уругвайцы снова решили по-атаковать.

30 Буквально в следующей атаке Уругвая, все тот же Суарес, все так же прорывался по центру.

29 Выбегая прямо по центру российской штрафной Луис Суарес вырвался один на один с Акинфеевым. А следующий удар заблокировали защитники России.

27 Первая карточка в матче. Смольников предупрежден желтой за удар по ногам Кавани сзади.

24 ГОЛ! Второй мяч забивает Уругвай. Навес с углового, Дзюба выбил\выкатил мяч из штрафной, но круглый лег на ногу Диего Лаксальту. Удар - рикошет от Черышева, и точно в угол, теперь уже правый, залетает круглый. Вот так, так.

23 Кавани, в российской штрафной, пробивал по мячу пяткой. И угловой.

22 Уругвайцы сумели организовать атаку по правому флангу и снова заработали опасный штрафной.

19 Россияне и раз за разом прорывают оборону Уругвая по левому флангу атаки. После потери мяча, тут же прессингуют американцев игроки Станислава Черчесова, также известного как Стас.

18 Артем Дзюба выиграл борьбу за навес и отправил мяч в газон. Отскок - и через перекладину, выше ворот пролетел круглый.

17 Еще один угловой с левого фланга подаст Россия

Точка исполнения голевого штрафного

Фото: twitter.com/Ziserega

11 Денис Черышев мощно пробивал по воротам Уругвая. С лета, но по центру - во вратаря. И уругвайские защитники выиграли подбор - мяч сразу выбит на угловой.

10 Гол! Луис Суарес поймал Игоря Акинфеева на противоходе. Точно в правый нижний угол запустил мяч уругвайский нападающий. И впервые на ЧМ-2019 хозяева турнира - предстоит отыгрываться.

9 Опаснейший штрафной у Уругвая. Мяч в метре от линии штрафной площадки России. Прямо по центру ворот.

8 Артем Дзюба и Денис Черышев вырвались в контратаку на Уругвай в центре поля. Нападающий отдал на полузащитника, но лучший игрок матчей с Египтом и Саудовской Аравией, при попытке дальнейшего паса, оказался заблокирован защитником Уругвая.

7 Попытка позиционной атаки от Уругвая, скоро начнется. Перепасовываются на своей половине поля американцы.

5 Свободный удар от вратаря Уругвая Фернандо Муслеры. И через несколько секунд круглый уже у Акинфеева. Не задерживается мяч в центре поля.

3 Акинфеев ввел мяч в игру и российские футболисты начали позиционную атаку.

Мнение индонезийского любителя футбола.

Фото: twitter.com/bunyi_sembunyi

2 Первый удар в сегодняшнем матче по российским воротам. Мимо отправил мяч американец.

1 Футболисты России ввели мяч в игру.

17.00 Стартовый свисток! С Богом! Матч начался!

16.56 Главный арбитр матча - Маланг Дьедиу из франкоговорящего Сенегала.

16.55 По регламенту турнира, номинальные хозяева сегодня - уругвайцы.

16.54 Всего несколько минут осталось до начала игры. Сборной России, для победы в группе А, сегодня достаточно и футбольного мира с американцами.

16.52 На стадионе звучат гимны Уругвая и России.

Видео: youtube.com/Nação Lusitana

Видео: youtube.com/RusssiaImperia

16.45 Уругвайские болельщики на стадионе "Самара Арена" дружно спели популярную песню "Cielo de un Solo Color" ("Небо в один цвет"). Это может поддержать латиноамериканских футболистов. Конечно, если те хоть что-то слышали. На стадионе в Самаре за Уругвай болеют явно не все.

Фото: fifa.com

Видео: youtube.com/elpoeta maldito

16.42 Скоро все начнется. Готовы?

Фото: twitter.com/WC2018_AR

16.38 Юный датский фанат сегодня за американцев.

Фото: twitter.com/KolbyMarcus

16.36 Разминка сборной Уругвая.

Фото: twitter.com/AR_WC2018

16.33 Всего пару дней назад оказавшийся в стартовом составе Алексей Миранчук заявил футболистам: "Нам очень тяжело эмоционально быть на скамейке (в запасе - Прим.Ред.), чем на поле. Мы все хорошо знаем, что наша команда - 23 игрока, а не только 11. Все готовы и ждут за его шанс, я рад за парней, которые играют. Мы их поддерживаем, я рад за команду и за страну".

И вот, сегодня он в старте. Мечты сбываются.

16.30 До старта нашего матча осталось полчаса. Отметим, что в параллельной игре первые баллы на ЧМ-2018 попробуют наиграть футбольные сборные Саудовской Аравии и Египта.

16.24 Именно в Самаре базируется команда "Крылья Советов".

Фото: twitter.com/Kuznecovvg1947R

16.21 На стадионе началась предматчевая разминка команд.

16.20 Все на футбол.

Фото: twitter.com/subb_Zer0, twitter.com/yarosuso

16.16 Наставник Уругвая Табарез внес четыре изменения в состав по сравнению с последней игрой против Саудовской Аравии. Тактическая система также сменилась на 3-5-2.

Вероятно, идея в том, что Торрейра входил в линию трех полузащитников в центре, а Вечино и Бентанкур, на его стороне больше подключались к атакам. Это должно помочь им во взаимодействии с нападающими: Суаресом и Кавани.

16.11 Стартовые составы команд:

Фото: www.fifa.com

Уругвай: Муслера - защита Касерес, Годин, Коатес - полузащита Нандес, Весино, Бентанкур, Торрейра, Лаксальт - атака Суарес, Кавани

На замене: М. Силва, Кампанья, Варела, Перейра, Г. Силва, Хименес, Санчес, Родригес, Урретавискайя, Де Арраскаэта, Гомес, Стуани

Россия: Акинфеев - защита Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов - полузащита Газинский, Зобнин Самедов, Ал. Миранчук, Черышев - Дзюба

В резерве Стаса: Лунев, Габулов, Фернандес, Семенов, Гранат, Кузяев, Ан. Миранчук, Головин, Жирков, Ерохин, Смолов

15.40 В день матча фанаты разных стран устроили флешмоб, во время которого отдавали честь форварду россиян Артему Дзюбе. И желали удачи команде в игре.

Видео: facebook.com/Sbornaya/

15.35 Звери-оракулы разошлись в предсказаниях на исход поединка. Выдра из зоопарка Сочи, по кличке Гарри, предсказала сегодня победу сборной Уругвая, а вот кит Пузырь из дельфинария Анапы считает, что выиграет сборная России.

15.30 Сегодня в Самаре будет жара до +35. Футболистам на поле будет нелегко. А местные власти объявили о том, что на стадионе откроют пять пунктов для бесплатной раздачи воды болельщикам. В этих пунктах будут дежурить и медики.

15.25 Игра России и Уругвая пройдет на стадионе "Самара Арена", который вмещает 44 395 человек. На поединке будут около 1 700 болельщиков Уругвая. Матч начнется в 17.00 по Киеву.

Стадион "Самара Арена", фото: ru2018.org

15.20 Бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев и комик Юрий Гальцев перед игрой дали "подгоняй" сборной России.

"Так, парни. Всем привет! Нам понравилась ваша победная серия в группе. Давайте уже побеждайте уругвайцев, мы от этого будем просто в восторге. Удачи вам. Мы с вами. Смотрите!" - это наш с Юрой "подгоняй" для сборной, заявил Валуев в своем Instagram.

Фото: Instagram

15.15 Группа Ленинград, во главе со Шнуром и в содружестве с Семеном Слепаковым, накануне матча выпустила очень забавный клип про сборную России. Внимание, присутствует ненормативная лексика. 18+

Видео: Семен Слепаков

15.10 Пока болельщики сборной России пребывают в эйфории от выхода команды в 1/8, знаменитый спортивный эксперт Александр Бубнов охладил горячие головы, которые уже требуют от российских футболистов выхода в финал.

"Сборная России уже действует на пределе своих возможностей", - предупредил эксперт.

15.00 Обе команды - и Россия, и Уругвай - обеспечили себе выход в 1/8. Но сегодня в этом матче будет решаться кто займет в группе "А" первое место, которое позволит сыграть в плей-офф со второй командой из группы "В". Хотя в данном случае уместна поговорка - "Хрен редьки не слаще". В группе "В" в плей-офф вышли Испания и Португалия, правда кто с какого места пока неизвестно.

Вот турнирная таблица в группе "А" перед заключительным туром

Фото: terrikon.com