Надоело ждать 11 ноября? До новогодних распродаж еще так далеко, а покупку нужно сделать уже сейчас? Приходи на Жаркую летнюю распродажу Gearbest.

В этом году мы подарим вам скидки больше, чем 11.11 – мы всегда работаем над собой.

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Поймай 50% скидки на Maximum Discount Markdowns! Участвуют все категории товаров, все позиции – приходи, выбирай на странице акции и покупай выгодно.

Итак, пройдемся по нашим акциям подробнее. Скидки и выгодные предложения ждут вас на каждом шагу, поэтому стоит посетить эти разделы распродажи:

Путеводитель по шопингу: раскрываем тайны – как покупать дешевле на Gearbest и всю информацию о распродаже

Купи 3 и получи 10 долларов: за каждые 3 товара с любой скидкой дарим еще одну фиксированную скидку на 10 долларов!

Счастливые мешки: сюрпризы всего по $0,99 получи удовольствие от сюрприза. Можно поймать по-настоящему большую рыбу – от ноутбука до флагманского смартфона.

Крутые добавки: добавь к любому заказу всего 2.99 долларов и получи крутой аксессуар бесплатно.

Все это на главной распродаже лета

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И это снова не все! Мы часто проводим конкурсы для наших подписчиков. Распродажа – лучший способ наградить постоянных и новых покупателей, ведь это почти День Холостяка!

Поэтому для всех покупателей Gearbest: запускаем невероятно крутые игры!

Забей гол в ворота Чемпионата мира по футболу (World Cup Shoot Out Game) –получи главный приз - OnePlus 6!

Крутите колесо удачи (World Cup Lucky Wheel) – выиграй 3D-принтер, смартфон или что-то еще круче

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И ещё супер-купоны будут :

10:00 по МСК с 21-го по 25-го июня каждый день будет 500 шт купонов $200-$10 в этой странице. оследьте и выиграйте купон.

12:00 по МСК с 25-го по 28-го июня каждый день будет 25шт купонов $399-$199 в этой странице. оследьте и выиграйте купон.

10:00 по МСК с 25-го по 2-го каждый день будет 400 шт купонов $100-$5 в этой странице. оследьте и выиграйте купон.

И не забывайте: каждый заказ на сумму больше 80 долларов, сделанный во время распродажи, участвует в розыгрыше особого летнего приза. Всего – 1000 призов, которые будут раздаваться в случайном порядке. Торопитесь, делайте больше заказов – и выигрывайте!