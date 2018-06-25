Международный песенный конкурс "Евровидение-2019", скорее всего, проведут не в Иерусалиме. Хотя в конкурсе между четырьмя городами-претендентами новая столица Израиля есть (Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат).

Об этом сообщает israelnationalnews.

Как рассказали в министерстве финансов, единственная соответствующая стандартам "Евровидения" площадка находится в Тель-Авиве - это один из павильонов городского Центра ярмарок.

Сейчас броадкастер "Кан" ведет переговоры с ведомством по поводу финансирования мероприятия. Предположительно, на "Евровидение" Израиль потратит от $16,6 млн до $22,1 млн. Однако до окончательного решения по поводу места проведения "Евровидения" должен пройти конкурс городов-претендентов внутри страны, в котором может принять участие и Иерусалим.

Как сообщала "Страна", Израиль завоевал право принимать у себя "Евровидение" в мае этого года, когда очередной конкурс выиграла певица Нетта Барзилай с песней Toy.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в следующем году конкурс пройдет в Иерусалиме, что вызвало критику, в частности, со стороны властей Турции - для многих стран статус Иерусалима остается спорным.

Также "Страна" писала, что организаторы Евровидения просят фанов не спешить с покупкой билетов в Израиль.