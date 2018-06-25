Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал три главных требования Будапешта, которые снимут вето с проведения комиссии Украина - НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам министра, об этих требованиях знает как украинская сторона, так и союзники Венгрии по НАТО.

"Первое условие - переходный период относительно языка образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены.

Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии - норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы.

Третье условие (которое уже выполнено): Украина должна начать консультации с представителями венгерского меньшинства. Они начались", - подытожил Сиярто.

Напомним, 22 июня, Сийярто заявил, что Венгрия официально отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина - НАТО (КУН).

Как сообщала "Страна", новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Острее всех на документ отреагировала Венгрия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы "Восточное партнерство" и любые инициативы, которые способствуют евроинтеграции Украины, а также инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также "Страна" писала, что Совету Европы не удалось помирить украинские власти и нацменьшинства по закону об образовании.