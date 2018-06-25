Россия отказала уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в видеосвязи с арестованным режиссером Олегом Сенцовым. Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook, уточнив, что с такой просьбой к России обратился МИД Украины.

Фото: facebook.com

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - написала в соцсети Денисова.

По ее словам, информация о состоянии политзаключенных от российской стороны и адвокатов отличается.

"Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко... Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!", - подчеркнула омбудсмен.

Ранее "Страна" писала о том, что генсек Совета Европы подаст Путину официальное заявление об освобождении Олега Сенцова.

Также мы сообщали, что вице-спикер Геращенко назвала количество осужденных россиян, которых Украина готова отдать за Сенцова.