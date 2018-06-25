В Кировоградской области служебный пес за час отыскал беглеца из исправительной колонии, другого задержали сотрудники пенитенциарного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

"Двое осужденных сбежали из исправительной колонии. К розыску беглецов привлекли специалистов кинологического центра. На место происшествия выехали младший инспектор кинологического центра полиции Сергей Шудря вместе с лабрадором по имени Брайт. За час собака привела кинолога на место, где скрывался 35-летний беглец. Его 45-летнего "товарища" разыскали уже работники колонии", - рассказали в полиции.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

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Также "Страна" писала, как правоохранители Киева задержали брачного афериста, который сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался в арендованной квартире на Троещине. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования.

Стало известно, что брачный аферист сбежал при помощи конвоира, сообщнику объявили подозрение.