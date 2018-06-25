Депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин сбил мужчину на трассе Симферополь-Харьков, пострадавший скончался. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера примерно в 21:50, возвращаясь домой из города Бердянск вместе со своей семьей - мамой и дочкой - на трассе Симферополь - Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В 21:55 мы вызвали скорую и полицию и вместе с другими людьми оказали пострадавшему первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в областную больницу. Однако жизнь парня врачам спасти не удалось.

"Вместе с правоохранителями проводим все необходимые следственные действия. Должны установить мотивацию действий погибшего и все обстоятельства этой трагедии, в результате которой могли пострадать и другие люди", - написал Гришин.

Фото: Ярослав Гришин/facebook.com

Напомним, в ДТП в Полтавской области погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. Сергей Маркаев погиб в автомобильной катастрофе на трассе Киев-Харьков вблизи села Коноплянка Полтавской области.

По данным полиции, помощник политика был за рулем кроссовера Hyundai Tucson.

Сергей Маркаев работал помощником нардепа на общественных началах.

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