Информация о матче ЧМ по футболу 2018 между командами России и Египта стала главным запросом из Украины за прошлую неделю в поисковой системе Google. По данным поисковика, пользователи запрашивали данные на эту тему более 200 000 раз.

Лидером по запросу стал Крым, за ним следует Севастополь, потом - Луганская и Донецкая области, закрывает пятерку лидеров Харьковская область.

Напомним, 19 июня, в Санкт-Петербурге состоялся матч второго тура ЧМ-018 в группе "А" между Россией и Египтом. Он завершился победой России 3 - 1. Матч принес россиянам первое место в группе и обеспечил досрочный выход в плей-офф.

Также "Страна" сообщала, что сборная Египта собирается подать жалобу на судейство в матче с Россией на ЧМ-2018.