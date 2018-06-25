В Страсбурге, 28 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы проведет дебаты касательно украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты касательно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - отметил он.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Напомним, 14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги и потребовал освободить 64 украинских политзаключенных.

Как сообщала "Страна", послы G7 призвали к обмену осужденного в России Сенцова и других политзаключенных.

Также "Страна" писала, что омбудсмен Денисова заявила, что переговоры с Россией по визитам к политзаключенным зашли в тупик.

Также напомним, что министры "нормандской четверки" 1,5 часа обсуждали судьбы политзаключенных.