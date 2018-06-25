Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом глава украинского государства сообщил в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Фото: twitter.com

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - заявил Петр Порошенко.

Он также подтвердил, что украинская сторона настроена на развитие стратегического партнерства и дальнейшее взаимодействие с Турцией.

Ранее "Страна" писала о том, что Эрдоган победил на досрочных выборах президента Турции.

Также мы сообщали, что папа Римский подарил Эрдогану медальон с ангелом и драконом.