По факту взрыва в Одессе, который произошел в ночь на 25 июня на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта, открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Об этом сообщает "112 Украина", ссылаясь на советника главы областной полиции Руслана Форостяка.

По его словам, пострадавший получил легкие телесные повреждения, сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, взрыв прогремел в результате срабатывания взрывного устройства, которое было заложено в припаркованном возле подъезда дома автомобиле с ирландскими номерами. В результате взрыва пострадал директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, который приехал домой в сопровождении личных секьюрити. Взрыв произошел в том момент, когда он заходил в подъезд.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео взрыва бомбы, которой хотели убить президента Зимбабве.

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