Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал премьер-министра ввести мораторий на рост почтовых тарифов на доставку украинских газет.

С таким письмом председатель НСЖУ Сергей Томиленко обратился к главе правительства, призвав ввести мораторий на повышение тарифов ОАО "Укрпочта" на прием и доставку по подписке печатных изданий.

Учитывая то, что большинство газет из-за существенного подорожания бумаги и почтовых услуг оказались перед реальной угрозой закрытия, НСЖУ предлагает зафиксировать почтовые тарифы на уровне, установленном с 1 июля 2018 года.

"Нынешнее балансирование прессы на грани выживания ограничивает информационную безопасность государства: по мнению специалистов (редакторов, издателей), решение ПАО" Укрпочта "в очередной раз повысить тарифы на доставку периодики (с 1 января 2019 г.) будет иметь крайне негативные последствия. Как известно, в 2014-2018 годах объемы подписки прессы в Украине уменьшились на 46%, дальше разрушать рынок подписки недопустимо в условиях, когда для значительной части населения, особенно сельского, местная пресса является основным источником информации.

Практика предыдущих лет показала прямую связь между увеличением тарифов на доставку (а они достигают уже 50% общей стоимости подписки для населения) и уменьшением читательской аудитории печатных СМИ.

Национальный союз журналистов Украины предлагает ввести мораторий на любые повышения тарифов на доставку периодических изданий, пока нет обоснованной стратегии развития этой услуги в "Укрпочте", которая имеет прямое влияние на обеспечение информационной безопасности государства", - говорится в официальном письме к Владимиру Гройсману.

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