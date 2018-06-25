Бывшая супруга депутата Верховной Рады Антона Геращенко Виктория Грецкая-Миргородская подтвердила продажу экс-супругом колеса обозрения в то время, когда он являлся главой Красноградской районной администрации Харьковской области.

Об этом она рассказала в интервью Украинским новостям.

"Ситуация была следующая. Насколько я помню с его слов, по документам колесо было уже аварийным. Да, действительно, ему поступило предложение от одной из структур о том, чтобы забрать это колесо на металлолом. Данная ситуация имела место", - рассказала Виктория Грецкая-Миргородская.

По ее словам, с точки зрения закона, нарушений серьезных тогда не было.

Напомним, экс-супруга Антона Геращенко дала показания против мужа по делу Кернеса.

Ранее "Страна" писала о заявлении бывшей жены Геращенко о том, что он способен воевать с женщинами.