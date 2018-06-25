На чемпионате мира по футболу, во время матча сборных Бразилии и Коста-Рики, который завершился победой пентакампеонов со счетом 2 - 0, произошел досадный случай с родной сестрой Неймара.

Рафаэлла Бекран в ходе матча внезапно потеряла сознание и упала в обморок. При чем довольно серьезно повредила левую руку. Слава Богу, ей вовремя оказали помощь и привели в чувство, но на руку пришлось наложить медицинский корсет.

После матча Рафаэлла Бекран разместила в своем Instagram фотографию поврежденной руки. На стабилизирующей повязке нанесена надпись: "Взгляд месяца". С чувством юмора у Рафаэллы Бекран все в порядке.

Фото: Instagram

Ранее "Страна" сообщала, что новую прическу Неймара на ЧМ-2018 назвали птичьим гнездом из лапши.