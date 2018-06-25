Львовский погром лагеря ромов войдет в историю Украины XXI века. Впервые националисты не просто разгромили табор, а убили при этом человека, ранив 10-летнего ребенка и его мать.

Конечно, националисты не гнушались совершать убийства и раньше. Но пожалуй впервые это произошло на сугубо расовой почве.

К переходу на "новый уровень" радикалов сподвигла позиция власти. За последние два месяца это уже шестой инцидент нападения на ромов. Подозреваемых у следствия нет. И это - системный подход. Националистов почти не преследуют по закону, а дела спускают на тормозах.

Как, например, спустили антисемитский призыв "очистить Украину от ж...дов", сделанный 2 мая в Одессе. Власти публично извинились и завели уголовное дело. Но минуло уже почти два месяца, а Татьяна Сойкина из "Правого сектора" - автор скандальных слов - по-прежнему вне юридических подозрений.

"Страна" собрала реакцию сети на новое ЧП с участием националистических группировок.

Реакция власти и ЕС

У официального Киева очередной погром вызвал странную оторопь. Первые лица страны пока никак не комментируют вопиющий случай на Львовщине.

Арсен Аваков, по чьему ведомству проходит уже шестое подобное преступление, час назад отписался в Сети о том, как они на пару с премьером Владимиром Гройсманом ловят контрабандистов.

У Петра Порошенко Facebook под заявзку набит "перемогами" - открытием новой дороги, новыми образцами оружия для армии, поздравления с днем молодежи. О шестом по счету погроме цыганского табора в Украине - ни звука.

Молчит на эту тему и генпрокурор, а также его пресс-секретарь.

Зато высказался представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, которому нужно что-то объяснять европейским партнерам:

"Ну это же цыгане.

Ну это же геи.

Ну это же леваки.

Ну это же очкарики.

Ну мне просто не понравилось, как он на меня посмотрел.

Эта эволюция насилия будет стремительнее, чем кажется. Если не положить этому конец сейчас.

Атаки на ромов должны быть остановлены. Они не решают ни одной проблемы. Зато порождают кучу новых - внутренних и международных.

Правые вышли из 2014-2015 с перспективным статусом защитников и героев. Атаки на слабых со стороны отдельных групп, которые позиционируют себя как носителей правой идеологии и чувствуют в себе силу, порочат этот статус.

А было бы хорошо, если бы этот статус сохранялся. Потому что сейчас все выглядит так, что война, которая больше, чем нынешняя - еще будет. И точно не против цыган".

Правда, заявление Кулебы прозвучало после того, как против погрома выступил представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Гольтген.

"Мы напуганы в этот раз из-за того, что один человек погиб. Мы ожидаем безотлагательного, полного и прозрачного расследования", - заявил Гольтген.

Также дать оценку действиям радикалов призвала омбудсмен Людмила Денисова.

"Я вижу здесь явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, поэтому направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения ромов во Львовской области и принять соответствующие меры реагирования", - обратилась Денисова к главе МВД (который, как говорилось выше, недавно написал пост об успешной борьбе с контрабандой).

И, хотя глава МВД пока молчит, в полиции говорят, что задержали всех участников погрома. Это уже прогресс - ведь за предыдущие погромы не было ни задержаний, ни арестов.

"Перешли на новую стадию - начали убивать"

Журналисты и блогеры пишут о том, что в Украине окончательно размывается государственная власть, а угрозы расправ нависают и над иными этническими или социальными группами.

"В точном соответствии с прогнозами, перешли на следующую стадию: начали во время погромов убивать. И это не случайность и не эксцесс. Это эволюция. Так всегда делали. И дальше будут.

Ну и да, все эти неполживые защитники погромщиков типа "да, но ведь цыгане совершают преступления" дружно хлебнули г...на. Потому что оказалось, что никакие погромщики не воины света и не борцы с преступностью, а мрачные у...ны, порезавшие 10-летнего ребёнка.

Впрочем, они, конечно, придумают что-то обязательно на тему того, почему бить ножами детей оправдано.

Опыт богатый", - пишет журналист Юрий Ткачев в Facebook.

"Еще совсем недавно народные депутаты в эфирах и некоторые коллеги говорили мне: ты что, против уборки мусора? Ты хочешь, чтоб они пришли к тебе домой?

И странно так улыбались.

Скажу честно: про радикалов, черносотенцев и прочую мразь я читала только в учебниках истории.

Оказывается, они есть. И они рядом, в XXI веке.

И теперь исход понятен: если государство не займется этим вплотную, они займутся государством", - утверждает телеведущая Наталья Влащенко.

"Кровавое нападение на лагерь ромов во Львове - это следствие того, что государство утратило монополию на силу. Десятки всевозможных парамилитарных формирований, неформальные и формальные "варты", "дружинники", и обыкновенные титушки беззастенчиво и практически безнаказанно применяют силу против застройщиков и за застройщиков, против людей иной сексуальной ориентации и других взглядов, против депутатов, чиновников, и, конечно же, ромов.

Евреи, цыгане, гомосексуалисты и прочие "либералы" - всегда виноваты больше тех, кто крадёт и грабит. Так начинается обыкновенный фашизм, когда государство теряет монополию на силу, законы не работают, а справедливости нет", - считает волонтер Юрий Касьянов.

"Зарезанный на погроме цыган – это не столько проблема цыган, сколько наша проблема. Цыгане сделают выводы. Станут осторожнее. Зарежут пару погромщиков в ответ. Я на сто процентов уверен, что они это без ответа не оставят.

А как мы будем реагировать на погромщиков? Как относимся к тому, что среди нас живут люди, для которых не проблема убивать за "неправильную" национальность или способ жизни? Сколько у нас таких "санитаров леса"? На что еще они готовы, если их вожди решат дать команду "фас"?

Один очень авторитетный человек, понимая, что на выборах светит немногое, решил подстраховаться созданием частной армии. Сейчас он выпускает из бутылки такого джинна, которого обратно уже не запихнешь. Чтобы держать это движение в узде, надо постоянно повышать градус безумия и искать врагов. И тут у меня вопрос, дорогие сограждане. Понимаете ли вы, что будет, когда закончатся ромы?", - спрашивает блогер Сергей Марченко.

"На вопрос тупых патриотов "а что делать с цыганами", которые живут в палатках и попрошайничают, цивилизованный мир дает четкий ответ - кормить.

Бесплатно кормить, предоставлять жилье, обеспечивать им медосблуживание и образование.

Бедных - кормить. Вне зависимости от национальности. Давать им необходимый для жизни минимум, давать им перспективу. Это задача нормального государства.

Другого ответа нет и быть не может.

В странах, где это делают - закрывают тюрьмы из-за нехватки преступников", - напоминает журналист Андрей Шокотко.