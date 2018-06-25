ЧМ-2018. Фанаты Ирана устроили "ночной концерт" под отелем Португалии, Роналду попросил их не шуметь
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попросил иранских болельщиков не шуметь перед отелем, где живет его команда, и позволить игрокам выспаться перед матчем чемпионата мира. Об этом сообщает издание O Globo.
Сегодня, 25 июня, в Саранске состоится матч заключительного тура группового раунда между сборными Португалии и Ирана, в котором определится один из участников 1/8 финала.
В воскресенье вечером иранские болельщики собрались у отеля в Саранске, где разместилась португальская команда, и начали себя шумно вести. К окну подошел Роналду и с помощью жестов попросил болельщиков не шуметь, чтобы он смог поспать.
В группе В первое место занимает команда Испании (4 очка), следом расположились сборные Португалии (4), Ирана (3) и Марокко (0). По итогам группового раунда в плей-офф выходят по две команды из каждой группы. Чемпионат мира проходит в 11 городах России.
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