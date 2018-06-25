Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попросил иранских болельщиков не шуметь перед отелем, где живет его команда, и позволить игрокам выспаться перед матчем чемпионата мира. Об этом сообщает издание O Globo.

Сегодня, 25 июня, в Саранске состоится матч заключительного тура группового раунда между сборными Португалии и Ирана, в котором определится один из участников 1/8 финала.

В воскресенье вечером иранские болельщики собрались у отеля в Саранске, где разместилась португальская команда, и начали себя шумно вести. К окну подошел Роналду и с помощью жестов попросил болельщиков не шуметь, чтобы он смог поспать.

В группе В первое место занимает команда Испании (4 очка), следом расположились сборные Португалии (4), Ирана (3) и Марокко (0). По итогам группового раунда в плей-офф выходят по две команды из каждой группы. Чемпионат мира проходит в 11 городах России.

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