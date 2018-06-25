Лидеры ЕС в воскресенье, 24 июня, провели неофициальный саммит в Брюсселе по проблемам миграции, на котором не смогли выработать совместные решения по беженцам. Об этом сообщает Reuters.

В ходе саммита, лидеры согласились поддержать дальнейшее усиление своих внешних границ и выделять больше денег странам, из которых беженцы бегут в Европу. Но политики не могут договориться о том, как распределить мигрантов, которые уже прибыли в Европу и просят об убежище в ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что спор решится путем соглашений между отдельными странами.

"Будут двусторонние и трехсторонние соглашения о том, как мы можем помочь друг другу, чтобы не всегда ждать решения всех 28 членов", - сказала она.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил свою поддержку, заявив, что решение должно быть "европейским", но одновременно оно может касаться нескольких государств.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что оставляет Брюссель "решительно довольным". Он хочет добиться отмены правил, которые предусматривают, что государство ЕС, в которое мигрант прибывает впервые, должно заниматься его судьбой.

Конте также выступает за то, чтобы те государства ЕС, которые отказываются принимать искателей убежища в соответствии с квотами, получали меньше денег из бюджета ЕС.

На этой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС рассмотрят вопрос о выделении большей финансовой поддержки для сирийских беженцев в Турции и предоставлении больших средств для проектов в Африке. Они также рассмотрят вопрос о создании центров для беженцев за рубежом.

Ранее "Страна" писала о том, что глава правительства Польши вспомнил, что его страна спасает Европу от украинских мигрантов.

Также мы сообщали, что США опередили Германию по числу мигрантов, которые просят убежища.

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