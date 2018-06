Скандал с неподобающим празднованием сборной Германии победы над командой Швеции на чемпионате мира по футболу получил новое развитие.

В дело вмешалась ФИФА, которая открыла дисциплинарное дело против двух представителей сборной Германии - менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта.

Об этом передает Reuters.

Сотрудники Бундестима обвиняются в неподобающем поведении. После того как на 95-й минуте полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол, Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и размахивая кулаками, что спровоцировало стычку с представителями сборной Швеции.

Позже Немецкий футбольный союз, а также сами Бехлау и Фойгт лично принесли извинения скандинавам. Представители Немецкого футбольного союза назвали инцидент проявлением эмоций.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE pic.twitter.com/44dqWdqPTa