ЧМ-2018. ФИФА открыла дело против чемпионов мира за провокационное празднование победы над Швецией
Скандал с неподобающим празднованием сборной Германии победы над командой Швеции на чемпионате мира по футболу получил новое развитие.
В дело вмешалась ФИФА, которая открыла дисциплинарное дело против двух представителей сборной Германии - менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта.
Об этом передает Reuters.
Сотрудники Бундестима обвиняются в неподобающем поведении. После того как на 95-й минуте полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол, Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и размахивая кулаками, что спровоцировало стычку с представителями сборной Швеции.
Позже Немецкий футбольный союз, а также сами Бехлау и Фойгт лично принесли извинения скандинавам. Представители Немецкого футбольного союза назвали инцидент проявлением эмоций.
German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE pic.twitter.com/44dqWdqPTa— Gilles (@GrimandiTweets) 23 червня 2018 р.
Видео: twitter.com/GrimandiTweets