Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Такой указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом страны в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии.

Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца (последний раз подобное было в минувшем апреле).

Ранее МИД Украины напомнил тем, кто собирается посетить Египет, что в условиях чрезвычайного положения в стране действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах.

Такде мы сообщали, что египетский студент многие месяцы рисовал удивительную карту Нью-Йорка обычной ручкой.