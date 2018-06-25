В Украине сегодня будет комфортное тепло, но на западе дожди
В понедельник, 25 июня, по прогнозам Укргидрометцентра, на западе страны ожидаются дожди. На остальной территории обещают сухую погоду с переменной облачностью. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Фото: meteo.gov.ua
В западной части Украины в ночное время сохранится прохладная погода +7...+12 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах +19...+23 градусов.
На севере страны - температура воздуха ночью +9...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.
В центре - ночью +9...+11 градусов, днем +22...+25 градусов.
На востоке ночью прогнозируют +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.
На юге Украины температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+27 градусов.
В Киеве ночью ожидается +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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