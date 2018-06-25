В понедельник, 25 июня, по прогнозам Укргидрометцентра, на западе страны ожидаются дожди. На остальной территории обещают сухую погоду с переменной облачностью. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

В западной части Украины в ночное время сохранится прохладная погода +7...+12 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах +19...+23 градусов.

На севере страны - температура воздуха ночью +9...+12 градусов, днем ​​+20...+22 градуса.

В центре - ночью +9...+11 градусов, днем ​​+22...+25 градусов.

На востоке ночью прогнозируют +12...+14 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем ​​+23...+27 градусов.

В Киеве ночью ожидается +8...+10 градусов, днем ​​+21...+23 градуса.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Ранее "Страна" писала о том, что на курорте Кирилловка в море спасли девочку, которая держалась за утонувшего отца.

Также мы сообщали, что в Красном море впервые в истории заметили синего кита.