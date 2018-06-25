Власти КНДР продолжают посылать сигналы США о своем желании добиться нормализации отношений. Так, сегодня, 25 июня, все газеты КНДР не стали публиковать критические статьи против США по случаю отмечаемой годовщины начала Корейской войны (1950-1953 годов).

Об этом сообщает ТАСС со сылкой на агентство Kyodo, проанализировавшее статьи главной газеты КНДР "Нодон синмун".



Издание выпустило сразу несколько материалов, посвященных дате начала войны. Главным образом в них рассказывается о воевавших солдатах и сражениях, в которых они участвовали.

Вместе с тем СМИ КНДР не упоминали США напрямую и избегали используемых обычно выражений, таких как "американские империалисты", "враги" и "агрессия". В предыдущие годы статьи с подобным содержанием были характерны для публикации по случаю этой даты. Скорее всего, подобная тенденция связана с нежеланием нарушать атмосферу налаживания контактов между Пхеньяном и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что КНДР начала избавляться от ядерного оружия.