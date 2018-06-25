На понедельник, 25 июня, Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте финансового учреждения, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подорожал на 1 копейку - до 26,24 грн.

Евро держится на предыдущем уровне и его курс составляет 30,56 грн.

Российский рубль незначительно подорожал - до 0,415 грн.

Напомним, накануне из отчета НБУ стало известно, что в Украине существенно вырос государственный внешний долг. Совокупный долг правительства и НБУ за I квартал 2018 года вырос на 232 млн долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ расширил список получателей информации о движении денег на счетах украинцев.

Также мы сообщали, что НБУ меняет систему защиты электронных банковских документов.