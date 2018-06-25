Вчера, 24 июня, великому форварду сборной Аргентины Лео Месси исполнился 31 год. Администрация подмосковного города Бронницы, где располагается база сборной Аргентины на ЧМ-2018, оплатила изготовление огромного торта для футболиста, украшенного его "сладкой" скульптурой. По всему городу развесили банеры на русском и английском с указанием, куда и когда приходить на день рождения Месси.

Фото: Чемпионат

Однако сам Месси не почтил своим присутствием торжества и остался на базе сборной. Это легко объяснить, завтра, 26 июня, у "альби селесте" решающая игра против Нигерии и последний шанс остаться на чемпионате мира.

Около тысячи человек, которые пришли на день варенья Месси кричали ему поздравления всей толпой, чтобы их было слышно на базе сборной.

Правда, от поздравлений толпа быстро переключилась на сам торт. Он весил около 150 килограмм и возвышался на два с лишним метра. Первым к торту пустили несколько десятков детей, которые едва не снесли "нападающего", передает Чемпионат.



Каждый может отпраздновать день рождения с именинником. В Бронницах это вполне удалось сделать и без него.